Тимошенко пішла з суду, який розглядає її скаргу

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО залишила судове засідання з розгляду її скарги про незаконність порушення кримінальної справи після того, як суддя відмовилася оголосити технічну перерву на 10 хвилин на прохання позивача.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО залишила залу у той час, коли суддя Печерського районного суду м. Києва Галина СУПРУН зачитувала матеріали, які стали підставою для порушення кримінальної справи проти екс-прем’єра щодо газових угод 2009 року.

Після того, як екс-прем’єр залишила залу засідань, суддя продовжила зачитувати посторінково матеріали Генеральної прокуратури. За дві години суддя прочитала майже 100 сторінок.