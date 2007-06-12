Стретович: підтанцьовки заважають роботі ЦВК

Народний депутат України V скликання (фракція “Наша Україна”) Володимир СТРЕТОВИЧ не виключає, що cитуація в ЦВК несе загрозу домовленостям, досягнутим між Президентом і Прем’єром.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба громадянського руху «Народна Самооборона».

«Я не виключаю, що така ситуація несе загрозу перегляду домовленостей. Негаразди, які відбуваються із обнуленням списків і складанням депутатами своїх повноважень, – усе це треба переводити в режим домовленостей між тими, хто 27 травня вийшов до народу і сказав, що криза врегульована», - сказав В.СТРЕТОВИЧ.

На його думку, «допущена помилка, пов’язана з політизацією ЦВК, коли склад комісії приблизно навпіл поділився між прихильниками і противниками дострокового проведення виборів». У цій ситуації, вважає він, велике значення мають домовленості, які були предметом обговорення під час формування ЦВК.

В.СТРЕТОВИЧ впевнений, що «оскільки кворум для засідання комісії становить десять осіб, а у жодної зі сторін немає такої кількості представників, тому кожне рішення треба узгоджувати в режимі робочої наради і виносити безпосередньо на обговорення всім складом ЦВК».

За його словами, «ця залежність від політичних структур і “підтанцьовки” вимогам політиків не дадуть доброго результату для діяльності ЦВК».

В.СТРЕТОВИЧ також переконаний, що ЦВК має бути фаховим органом, а політизація фактично унеможливлює перемогу політичних сил, які не представлені в цьому органів. Він також припустив, що «члени комісії, виходячи з власного інтересу, робитимуть усе, будучи політично зав’язаними і, можливо, зацікавленими матеріально, щоб ніхто, крім нині діючих учасників виборчого процесу, більше не став членом парламенту».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 червня призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Зокрема, новими членами ЦВК стали від коаліції: Тамара АСТАХОВА, Юрій ДОНЧЕНКО, Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Тетяна ЛУКАШ, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Олександр ЧУПАХІН і Олександр ШЕЛЕСТОВ. Від опозиції - Володимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Андрій МАГЕРА, Валерій ШЕЛУДЬКО, Анатолій ПИСАРЕНКО, Юлія ШВЕЦЬ і Ігор ЖИДЕНКО.