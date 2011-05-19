ВР поставила крапку у дискусії про вступ до Митного союзу?

Верховна Рада ухвалила постанову “Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 289 із 385 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови, Кабінет міністрів у четвертому кварталі 2011 року має поінформувати Верховну Раду про стан виконання рекомендацій парламентських слухань.

В рекомендаціях зазначається, що європейська інтеграція визначається одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави, і основним першочерговим завданням на найближчу перспективу є завершення переговорів та підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС як невід’ємної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

Водночас зазначається, що підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на взаємовигідній основі також відноситься до засадничих принципів зовнішньої політики України. “Це є міцним підґрунтям для розбудови взаємодії з новоутвореним Митним союзом Білорусі, Казахстану та Росії як на багатосторонній, так і на двосторонній взаємовигідній основі” - сказано в рекомендаціях.

Згідно з документом, Верховній Раді рекомендовано активізувати діяльність щодо прийняття законів, спрямованих на адаптацію законодавства України з законодавством ЄС та нормами і принципами СОТ; запровадити механізм парламентського контролю, що унеможливить прийняття законодавчих актів, які за предметом правового регулювання відносяться до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС та норм і принципів СОТ і не відповідають вимогам європейського права.

Кабінету міністрів рекомендовано продовжити активну роботу щодо створення Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також щодо укладення та подальшої імплементації нового Договору про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД на принципах і умовах Світової організації торгівлі з неухильним забезпеченням національних інтересів України в контексті пріоритетності захисту національного виробника високотехнологічної продукції та продукції високого ступеня обробки, збереження промислового потенціалу України, залучення інвестицій та прискореної модернізації економіки України.

Як зазначив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи дану постанову, ВР таким чином поставила крапку в дискусії про вступ України до Митного союзу