Янукович підписав закон про червоні прапори

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 20 травня підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги".

Як повідомляє прес-служба Президента. цим він підтвердив свою позицію, висловлену під час відвідин Українського медико-соціального центру для ветеранів Великої Вітчизняної війни у Циблях Київської області.

За результатами правової експертизи вищезазначеного закону Кабінет міністрів України та Міністерство юстиції висловилися за його підписання.

Як повідомляв УНІАН, закон про внесення змін до Закону "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги) Верховна Рада ухвалила 21 квітня.

Законом передбачено, що “Прапор Перемоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни. Зовнішній вигляд копій Прапора Перемоги має відповідати вигляду штурмового прапору 150-ої ордена Кутузова II ступеня Ідрицької стрілецької дивізії”.

Цим законом передбачено, що використовуватимуться копії Прапора Перемоги біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса.

Крім того, передбачається, що він використовуватиметься під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, які проводяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, громадськими об`єднаннями, покладання вінків до Могили Невідомого Солдата в місті Києві й іншим пам`ятникам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у День Перемоги й інші дні, пов`язані з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років - Дні визволення та Дні оборони населених пунктів від німецько-фашистських загарбників.

Передбачено офіційний підйом у День Перемоги копій прапора перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним прапором України.

4 травня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до Дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.

6 травня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що АП передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабінет міністрів та Міністерство юстиції. "Після того як будуть отримані відповідні експертні висновки, закон буде поданий на підпис Президенту України", - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.