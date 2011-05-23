В УНІАН розкажуть, де і як шукати нові ідеї для бізнесу

Сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН у рамках Лабораторії "Зроби себе сам" пройде майстер-клас зі стратегій креативності для топ-менеджерів і керівників українських компаній: "Де і як шукати інноваційні ідеї для розвитку бізнесу в сучасних умовах?"

Про це повідомив ведучий майстер-класу креативний директор SMM Group Роман СТОРЧАК.

За його словами, захід проводиться для власників компаній, топ-менеджерів, керівників маркетингу і розвитку, а також PR і реклами.

У ході 2-годинного майстер-класу учасники обговорять, де і як шукати інноваційні ідеї для бізнесу, як згенерувати, оцінити і упровадити інновацію, як зробити персонал і структуру компанії інноваційно-орієнтованими. Також учасники зможуть попрактикуватися у створенні нового продукту або стратегії і обговорити життєздатність створеної ідеї

Час проведення семінару – 23 травня, понеділок, 19.00-21.00. Адреса – р. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН: Р.СТОРЧАК (PhD) – креативний директор SMM Group, фахівець і консультант з питань управління інноваціями, креативності і особистої ефективності, бізнес-тренер.