Світовий Конгрес Українців написав Януковичу, Азарову та Литвину

Світовий Конгрес Українців (СКУ) висловлює стурбованість через припинення мовлення української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СКУ, Світовий Конгрес Українців надіслав лист Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ, прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ та голові Державного комітету телебачення та радіомовлення України Юрію ПЛАКСЮКУ, в якому висловив свою глибоку стурбованість розпорядженням генерального директора Національної радіокомпанії України від 25 травня 2011 р. припинити мовлення Української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України (“Радіо Україна”).

СКУ заявив, що Всесвітня служба радіомовлення України здійснює мовлення українською мовою, забезпечуючи понад 20-мільйонну українську діаспору цінними передачами національного характеру про Україну та про життя українців за кордоном. «Щоденно поширюючи матеріали на українську тематику, Українська редакція Всесвітньої служби радіомовлення задовольняє інформативні та духовні потреби світового українства, яке є невід’ємною частиною українського народу, та цим самим сприяє його консолідації і формуванню в світі образу України як європейської держави з величезним інтелектуальним, науково-технологічним і освітнім потенціалом. СКУ також звернув увагу на основоположні державні документи України, які стверджують необхідність задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, що проживають за межами України», - наголосили в СКУ.

СКУ закликав владні структури України скасувати рішення про припинення мовлення Української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України та не дозволити закриття цієї служби як важливого інформаційного джерела національного спрямування для закордонного українства.

“СКУ закликає всі свої складові організації підтримати звернення до представників владних структур України, щоб уможливити продовження діяльності Української редакції Всесвітньої служби радіомовлення України,” – заявив президент СКУ Євген ЧОЛІЙ.