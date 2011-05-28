В Україні буде Комітет самозахисту підприємців?
Хочуть організувати активісти акції «Вперед»
Активісти акції «Вперед» мають намір організувати Комітет самозахисту, який буде допомагати підприємцям захищатися від свавілля державних контролюючих органів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі акції.
Активісти акції «Вперед» впевнені, що 27 травня на Володимирському ринку було здійснено “спробу реалізації нової схеми рейдерського захоплення, яка зараз випробується по всій Україні з використанням екологічної служби як інструмента тиску”.
«Останнім часом постанови про порушення природоохоронного законодавства використовуються в якості підстави для припинення діяльності об`єктів торгівлі в багатьох містах України, зокрема, в Кривому Розі, Миколаєві та інших містах. Ми маємо справу з новою технологією рейдерських захоплень», - вважає голова профспілки працівників малого та середнього бізнесу України і один з організаторів акції «Вперед» В`ячеслав РОЙ.
У свою чергу, голова Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА наголосила, що “Україна вступила в четверту хвилю рейдерських захоплень - це державне, чиновницьке рейдерство”.
“Апетити у рейдерів залишилися ті ж, а ось смаки змінилися. Якщо до цього переділ в основному торкався великих підприємств, то в 2010-2011 роках рейдерству масово піддається малий і середній бізнес”, - зазначила вона.
На її думку, схема скрізь одна і та ж - перевірки, приписи, штрафи. Потім з використанням різних державних органів відбувається зміна власника.
“Ми створюємо спеціальний комітет, який займатиметься моніторингом здійснення прав власності, а також забезпечувати правовий захист підприємців. Команда «Вперед» - це команда дії. Ми будемо жорстко реагувати на будь-які спроби злочинного перерозподілу власності під прикриттям держслужб», - запевнила Н.КОРОЛЕВСЬКА.
Як повідомляв УНІАН, 27 травня, о 6:30 на Володимирський ринок з`явилися представники Екологічної інспекції Києва, а також бійці «Беркута». Перевіряючі пред`явили адміністрації ринку постанову про тимчасове призупинення його роботи на 5 днів на підставі нібито порушень природоохоронного законодавства (несвоєчасне узгодження лімітів на відходи).
Дії контролюючих органів підприємці розцінили як спробу рейдерського захоплення, а тому ще напередодні вночі почали вивозити свій товар з ринку.