В Україні буде Комітет самозахисту підприємців?

Активісти акції «Вперед» мають намір організувати Комітет самозахисту, який буде допомагати підприємцям захищатися від свавілля державних контролюючих органів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі акції.

Активісти акції «Вперед» впевнені, що 27 травня на Володимирському ринку було здійснено “спробу реалізації нової схеми рейдерського захоплення, яка зараз випробується по всій Україні з використанням екологічної служби як інструмента тиску”.

«Останнім часом постанови про порушення природоохоронного законодавства використовуються в якості підстави для припинення діяльності об`єктів торгівлі в багатьох містах України, зокрема, в Кривому Розі, Миколаєві та інших містах. Ми маємо справу з новою технологією рейдерських захоплень», - вважає голова профспілки працівників малого та середнього бізнесу України і один з організаторів акції «Вперед» В`ячеслав РОЙ.

У свою чергу, голова Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА наголосила, що “Україна вступила в четверту хвилю рейдерських захоплень - це державне, чиновницьке рейдерство”.

“Апетити у рейдерів залишилися ті ж, а ось смаки змінилися. Якщо до цього переділ в основному торкався великих підприємств, то в 2010-2011 роках рейдерству масово піддається малий і середній бізнес”, - зазначила вона.

На її думку, схема скрізь одна і та ж - перевірки, приписи, штрафи. Потім з використанням різних державних органів відбувається зміна власника.

“Ми створюємо спеціальний комітет, який займатиметься моніторингом здійснення прав власності, а також забезпечувати правовий захист підприємців. Команда «Вперед» - це команда дії. Ми будемо жорстко реагувати на будь-які спроби злочинного перерозподілу власності під прикриттям держслужб», - запевнила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня, о 6:30 на Володимирський ринок з`явилися представники Екологічної інспекції Києва, а також бійці «Беркута». Перевіряючі пред`явили адміністрації ринку постанову про тимчасове призупинення його роботи на 5 днів на підставі нібито порушень природоохоронного законодавства (несвоєчасне узгодження лімітів на відходи).

Дії контролюючих органів підприємці розцінили як спробу рейдерського захоплення, а тому ще напередодні вночі почали вивозити свій товар з ринку.