Мороз хоче зробити з Цушка ”номер 2”

Голова Верховної Ради України, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що у разі проведення дострокових виборів до ВР другим номером у виборчому списку СПУ має бути міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Те, що Василь Петрович (ЦУШКО) буде у списку - не виникає ні у кого сумнівів», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому, за його словами, ймовірніше за все, В.ЦУШКО буде другим номером у виборчому списку.

«Так я б, принаймні, хотів», - сказав він.

При цьому О.МОРОЗ нагадав, що днями відбулося засідання політради СПУ, на якому була ухвалена постанова щодо необхідності вжити заходів політичного і юридичного змісту для запобігання непотрібним виборам.

Водночас, за його словами, якщо все ж таки юридичні підстави будуть створені, то партія визнала необхідність самостійно брати в них участь, а не блокуватися з іншими політичними силами.