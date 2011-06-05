Лавров: Янукович обіцяв вирішити питання ЧФ

Росія і Україна не будуть влаштовувати "політичні ігри" навколо питання перебування російського Чорноморського флоту в Криму, вважає глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ.

Про це С.ЛАВРОВ сказав в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы".

«Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяв вирішити питання Чорноморського флоту без шкоди для "стратегічних дружніх відносин з Росією". Термін перебування ЧФ РФ в Криму продовжено на 25 років після 2017 року з можливою пролонгацією », - зазначив С.ЛАВРОВ.

"Були підписані базові угоди щодо Чорноморського флоту, вони абсолютно ніким не піддаються сумніву. Але в цих же базових угодах було зафіксовано, що деталі, найрізноманітніші, з питань, які будуть виникати в процесі перебування російського Чорноморського флоту на українській території, будуть погоджуватися в додаткових угодах ", - сказав він.

С.ЛАВРОВ зазначив, що таких додаткових угод вже "підписано кілька десятків". "Залишаються ще проекти документів, які знаходяться в переговорному процесі", - додав він.

"Бувають ситуації, в яких відсутність такої договірно-правової бази створює проблеми. Але в нас при нинішньому українському керівництві є абсолютне зустрічне розуміння того, що потрібно не намагатися якісь політичні ігри влаштовувати на тлі відсутності деталізації ось цих ось домовленостей, а професійно, компетентно сідати і регулювати ці питання", - відзначив російський міністр.