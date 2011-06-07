Азаров вирішуватиме з Путіним «питання життя чи смерті»

Про газ та формулу за якою визначається його ціна знову говоритиме Прем’єр-міністр України Микола Азаров зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Засідання комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії у Москві присвячене розгляду реалізації сторонами раніше досягнутих домовленостей і взятих на себе зобов`язань, повідомили у прес-службі уряду Росії. Зокрема, йтиметься про зменшення ціни на газ для України, запевнив Радіо Свобода заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов.

«Газова петля душить нас. Азаров тепер з Путіним у Москві. Питання номер один, питання життя чи смерті – це питання ціни на газ. Країну поставили на межу банкрутства. Микола Янович все ж спробує переконати російську сторону, що раніше підписана формула утворення ціни на газ неадекватна у контексті наших політичних відносин», – наголосив регіонал.