В Одесі всі школи отримали статус двомовних

В Одесі після того, як міська рада прийняла програму збереження і розвитку російської мови, всі школи мають статус двомовних.

Про це заявив мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы", повідомляє Rus.NEWSru.ua.

За його словами, «на останньому виконкомі влада внесла відповідні зміни до документів, до статутів 124 шкіл».

«Ми за те, аби ніхто нікому не нав`язував, якою мовою говорити, якою мовою вчити дітей. І тому тепер в Одесі шкіл немає ні україномовних, ні російськомовних, вони всі двомовні - можна хоч так, можна хоч так», - пояснив мер.

О.КОСТУСЄВ додав: "І ми встигли опитати всіх батьків, і батьки визначили мову навчання для своєї дитини."

Він нагадав, що "Одеса - це російськомовне місто, і наша культура, вона російськомовна. Якщо в Одеси відібрати російську мову, Одеса втратить самобутність, вона перестане бути Одесою. Великі наші одесити, великі письменники, ми знаємо всі їх імена, вони творили, писали російською мовою".

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Одеська міськрада затвердила «Програму збереження і розвитку російської мови в місті до 2015 року». На її реалізацію виділено з міського бюджету-2011 805 тис. грн.

Програмою передбачено, зокрема, що російська мова буде однією з основних мов навчального процесу в дошкільних і шкільних закладах, збільшиться кількість російськомовних шкіл і дошкільних установ, обяги закупівель літератури і підручників російською мовою для шкіл і бібліотек.