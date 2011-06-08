Янукович знайшов «ефективний метод виявлення корупції»

Правоохоронні органи, як ніхто інший, повинні боротися з корупцією, а не поширювати її у своїх лавах. На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович на засіданні Національного антикорупційного комітету, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Президент констатував, що наразі випадки корупції у правоохоронних органах стали досить частими.

Глава держави доручив Голові Служби безпеки України спільно з Генеральним прокурором України задіяти відповідні механізми для припинення подібних дій.

«Як показує практика, ефективним методом виявлення фактів корупції в органах державної влади є запровадження «телефонів довіри», за якими кожний громадянин має можливість повідомити про корупцію компетентний орган», – зазначив Віктор Янукович.

Президент доручив Генеральному прокурору України та Голові Служби безпеки опрацювати питання щодо запровадження у своїх відомствах «телефонів довіри» для можливості своєчасного отримання й оперативного реагування на факти корупції.