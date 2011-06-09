Наступ військ Каддафі провалився

Підрозділи лівійської Національної визвольної армії, як тепер іменуються повстанські формування, відобразили атаку на місто Місурата, здійснену військами Каддафі, пише Лента.ру за матеріалами The Guardian.

За словами захисників міста, вранці 7 червня почався масований ракетно-артилерійський обстріл їх позицій одразу з трьох напрямків - з півдня, сходу і заходу. Опівдні вони побачили наближення сотень солдатів урядової армії.

В перебігу бою повстанці спочатку відступили, втративши вбитими мінімум 10 людей, пораненими - близько тридцяти.

Проте учасники штурму зазнали ще більших втрат і не змогли утримати завойованих позицій. З приходом підкріплень з Місурати повстанці відкинули наступ на кілька кілометрів від початкової лінії фронту. При цьому солдати урядової армії тікали, кинувши на полі бою десятки вбитих, поранених і багато підбитих чи підпалених машин.

Як повідомлялося раніше, наступ лоялістів на Місурату 8 червня стало найбільш масованим з моменту відступу з міста урядових військ у середині травні.