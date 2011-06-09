Люди відбили в міліції двох напівголих жінок

Міліція затримала двох із трьох активісток жіночого руху Femen, які сьогодні вранці оголилися «топлес» біля до Печерського райсуду Києва, що продовжує розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві.

За їх даними, обох дівчат за порушення громадського порядку доставлено до територіального відділення міліції для складання протоколу, який потім буде направлено на розгляд суду.

Як зазначили у міліції, затриманим загрожує або штраф, або адміністративний арешт до 15 діб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку троє активісток жіночого руху Femen, оголившись до пояса, влаштували біля Печерського райсуду сценку показової страти.

Кілька працівників міліції намагалися їх затримати, але прихильники Ю.ЛУЦЕНКА, які знаходились у дворі суду, не дали їм цього зробити. В результаті активістки Femen тоді втекли.