Губернатор погрожує повідбивати руки казнокрадам

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК звернувся до керівників правоохоронних органів з вимогою активізувати боротьбу з корупцією та хабарництвом, бути більш наступальними в протидії посадовим злочинам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні в Білій Церкві під час засідання колегії КОДА, де розглядалися питання протидії корупції та хабарництву.

Губернатор Київської області констатував, що з призначенням нового прокурора в регіоні активізувалася боротьба з посадовими злочинами. Так, цього року в області викрито понад 300 злочинів у сфері службової діяльності, задокументовано 400 фактів хабарництва. Зокрема, в хабарництві викрито керівників інспекції з контролю за цінами, управління екології, земельних ресурсів. Лише за останній тиждень «погоріли» на хабарах голова однієї з сільських рад, начальник управління земельних ресурсів Бородянського району та начальник управління культури області.

«Я не дозволю ганьбити владу, повідбиваю руки тим, хто розкрадає бюджетні кошти, заробляє на земельних багатствах Київщини та на її мешканцях. Боротьба з хабарництвом буде здійснюватися незалежно від посад та партійних кольорів», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК

Водночас губернатор вимагає від керівників районних державних адміністрацій якнайшвидшого запровадження спрощеної системи надання дозволів для бізнесменів та інвесторів. «Повинна працювати система, щоб людина під час отримання всіляких дозволів якомога менше контактувала з чиновниками. Тому в кожному районі повинно функціонувати єдине інвестиційне вікно, де б громадяни могли в максимально короткі терміни та з мінімальними зусиллями отримати будь-які дозволи», - зазначив він.