ГПУ відпустила Кучму в Париж

Слідчі Генеральної прокуратури України дозволили екс-президенту Леоніду КУЧМІ на його прохання відвідати Париж.

Про це УНІАН повідомив адвокат екс-президента Віктор ПЕТРУНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Л.КУЧМА звернувся до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ із клопотанням про надання дозволу на виїзд до Франції з 14 по 16 червня 2011 року.

У Франції Л.КУЧМА має намір взяти участь у круглому столі щодо перспектив євроінтеграції України, який проводиться Центром політичних та закордонних справ. У круглому столі також братимуть участь члени французького уряду, посли європейських країн і представники великого бізнесу.

12 травня 2011 року Л.КУЧМА направив клопотання до генерального прокурора України В.ПШОНКИ про скасування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд з місця постійного проживання і отримав відмову.

У клопотанні зазначалося, що запобіжний захід застосовано безпідставно та без врахування положень ч. 2 ст. 148 КПК України, оскільки Л.КУЧМА не тільки не намагається ухилитись від слідства та виконує всі вимоги ГПУ, а й навпаки, є найбільш зацікавленою особою у встановленні істини у справі. Крім того, при застосуванні запобіжного заходу не враховано, що згідно Конституції, за Л.КУЧМОЮ зберігається і охороняється законом звання Президента України.

Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ. Кримінальна справа проти нього порушена 21 березня 2011 року. Екс-президент обвинувачується у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).