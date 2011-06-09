Тимошенко вірить, що міжнародний суд захистить Луценка

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Європейський суд з прав людини визнає факт приниження прав Юрія ЛУЦЕНКА, що його завдає екс-міністру внутрішніх справ нинішня влада.

Про це вона сказала сьогодні журналістам під час засідання Печерського районного суду міста Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Наша надія на те, що Європейський суд з прав людини, я думаю, з тижня на тиждень почне розглядати справу Юрія ЛУЦЕНКА, тому що всі попередні процедури вже пройдено", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" також сподівається, що українське суспільство боротиметься за свої права і відстоюватиме їх. "Головна наша надія на те, що не буде мовчати українське суспільство, що не будуть таку наругу, як над Юрієм ЛУЦЕНКОМ і мільйонами людей, терпіти сьогодні українці. А якщо ми будемо мовчати і не будемо чинити опір таким діям, то завтра таких, як Юрій ЛУЦЕНКО, будуть мільйони. Країна не може жити без судів, без силових структур, які живуть за законом, без влади, яка живе для держави і народу", - пояснила вона.

"Ми не надіємося на українські суди, тому що їх просто зачистили. Але ми покладаємося на те, що Європейський суд з прав людини всі кримінальні обвинувачення, які є незаконними, необґрунтованими, розгляне, і саме Європейський суд з прав людини виправдає Юрія ЛУЦЕНКА і багатьох інших політв’язнів, якими сьогодні забили по всій території України в’язниці. Тому я вірю, що Юрій ЛУЦЕНКО не буде проводити своє життя у в’язниці. Його захистить міжнародний суд, якщо в Україні таких судів правосудних більше не залишилося", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.