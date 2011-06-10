Тимошенко проситься на ефір до Шустера

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО висловлює готовність взяти участь у найближчій програмі «Шустер Live».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це йдеться у листі до Савіка ШУСТЕРА, датованому 8 червня.

«За нашими даними, однією з тем дискусії в ефірі стане перебіг українсько-російських переговорів щодо газових питань. Вважаємо доцільною участь у подібній дискусії Юлії ТИМОШЕНКО як політика, який двічі очолював уряд України і має колосальний досвід ведення подібних переговорів», - йдеться у листі прес-служби «Батьківщини».

«Враховуючи, що в одному з нещодавніх інтерв'ю Ви визнали існування практики, коли правляча політична сила самостійно визначає, кого делегувати на ефір Вашої програми, сподіваємося на позитивну відповідь редакції і щодо лідера найбільшої опозиційної партії Юлії ТИМОШЕНКО», - зазначається у листі до С.ШУСТЕРА.

Станом на сьогднішній ранок відповіді від С.ШУСТЕРА прес-служба «Батьківщини».