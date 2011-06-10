Прес-тур «Перша лінія оборони Києва. Пояс Слави»

Запрошуємо журналістів взяти участь у прес-турі «Перша лінія оборони Києва. Пояс Слави. Невідомі факти відомих подій», який приурочений до 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни.

Прес-тур відбудеться 16 червня 2011 року.

Ініціатор заходу - оргкомітет І Всеукраїнського з’їзду пошукових організацій України, який відбудеться у Києві 18 червня 2011 року.

У ході прес-туру ви зможете побувати на нещодавно відновлених об’єктах Київського укріпрайону, які ще майже невідомі широкому загалу, а також у таборі воєнних археологів, що працюють на місці окопів колишньої першої лінії оборони Києва.

Просимо акредитуватись для участі у прес-турі не пізніше 16.00 середи, 15 червня, за тел. 096-542-55-62.

Кількість учасників прес-туру обмежена через особливі умови на об’єктах відвідання.