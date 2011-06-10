Комуністи вирішили омолодитися

44-й з`їзд Комуністичної партії України, який відбудеться в Києві 18-19 червня, приділить особливу увагу питанню омолодження партійних кадрів.

Про це в коментарі УНІАН заявив другий секретар ЦК Комуністичної партії України, народний депутат України Ігор АЛЕКСЄЄВ.

«Питання омолодження партійних кадрів вирішується впродовж більш ніж п`яти років. Це показує минула звітно-виборча кампанія в партійних організаціях, яка тривала більше півроку. Приміром, у Полтавській області під час звітно-виборчої кампанії більше 10 перших секретарів районних комітетів переобрано, і ними стали молоді випускники нашої Вищої партійної школи. Вони ведуть активну роботу в своїх партійних організаціях», - розповів І.АЛЕКСЄЄВ.

Другий секретар ЦК КПУ підкреслив, що проблеми, пов`язані з конфліктом поколінь у партійних лавах, вирішуються успішно.

«Комуністи, які зробили багато для партії, але зважаючи на об`єктивні чинники є людьми похилого віку, розуміють, що партія має вирішувати питання підготовки молодих, енергійних кадрів. Про це буде сказано в звіті Центрального комітету», - підкреслив І.АЛЕКСЄЄВ.

Другий секретар ЦК КПУ зазначив, що близько 42% прийнятих до лав Компартії за останні три роки є молодими людьми віком до 40 років.