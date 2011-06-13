Ющенко вірить у чудове майбутнє партії «Наша Україна»

Лідер партії, екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вірить у чудове майбутнє «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я вважаю, що майбутнє «Нашої України» чудове, - наголосив В.ЮЩЕНКО. – Тому, що нині немає другої політичної сили, яка б так кристалізовано і ясно сформулювала, як на мій погляд, безальтернативну політику для України, яка заключається у національному відродженні, свободі і демократії та європейській інтеграції».

За словами В.ЮЩЕНКА, він не знає іншої політичної сили, «яка, незалежно від того, як працює рейтинг, каже для своєї нації речі, що не мають альтернативи для майбутньої національної політики».

Екс-президент зізнався, що соціологія для нього «другорядна».

«Хоче нація бути сильною, вона має навчитися об’єднуватися і консолідуватися навколо того, що консолідувало чеха, поляка, литовця, - зауважив політик. – А його консолідувало не дві-три, а одна національна мова, спільна безпекова (європейська колективна) політика тощо. Ми керуємось не соціологією, а вартостями нації і ми це робимо, не залежно від того, яка політична погода чи хто є і буде нашим партнером».

В.ЮЩЕНКО переконаний, що «крок за кроком починають викристалізовуватись для нації ті речі, які з «хохла» чи «малороса» починають творити українця».

«Адже головне для партії - з категорії населення стати українцями. Це моя потуга і моя мета», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.