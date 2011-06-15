Міліція вимагає з львівської Батьківщини дані на всіх партійців?

14:02, 15 червня 2011
Політика
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Лідера організації викликали на допит

Сьогодні, 15 червня, лідера Львівської обласної організації «Батьківщини» Романа ІЛИКА було викликано на допит у Львівське міське управління міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЛОО ВО "Батьківщина".

За їх даними, під приводом розслідування кримінальної справи, порушеної щодо подій 9 травня у Львові, слідчі вручили голові партійного осередку запити про надання копій установчих документів організації, а також анкетні дані усіх членів Львівської обласної «Батьківщини».

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