Люди Президента переживають, чи вистачить у Януковича грошей

Заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР заявляє про загрозу відсутності ресурсів для виплати зарплат в четвертому кварталі через підвищення соціальних виплат з 1 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на брифінгу.

«Виникає питання, чи не стануть скажені виплати саме в передвиборний період загрозою виплатам зарплат і пенсій в четвертому кварталі. Чи є ресурс в уряду для виплат таких підвищених зарплат і пенсій, які зараз проводяться під час передвиборної агітації», - сказав В.БОНДАР, зазначивши, що Президент у жодному разі не проти підвищення зарплат, пенсій, соціальних виплат, проте вважає, що при цьому «має бути якась економіка».

Як зазначив В.БОНДАР, в даному разі він розуміє уряд, який, на його думку, вирішив покласти на наступний уряд проблеми, які можуть виникнути в четвертому кварталі.

«Я б попросив економічний блок уряду змінити політику, і замість політичних гасел подумати про те, що відбувається в економіці, і розробити політику хоча б на один рік», - сказав В.БОНДАР.

За його словами, за рахунок підвищення зарплат скорочуватимуться інші витрати в бюджеті. В першу чергу ті, які стосуються капітальних вкладень – на будівництво, газопроводи. Він також відзначив, що Секретаріат дотепер не одержав від уряду остаточних результатів розрахунків підвищення зарплат і як це позначиться на бюджеті.

«Розрахунки коливаються від 5,5 до 10 млрд. грн. Якщо враховувати 5,5 млрд., то на 5,5 млрд. будуть скорочені інші витрати в бюджеті», - відзначив він, додавши, що таким чином в четвертому кварталі можна одержати штучне регулювання бюджету. «Проте зарплати і пенсії ніхто не різатиме, яким би не був наступний уряд», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада V скликання ухвалила 4 травня Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Законом збільшено дохідну частину держбюджету на 5 млрд. грн. З цієї суми буде виділено на впровадження другого етапу Єдиної тарифної сітки 4,2 млрд. грн. Також передбачена доплата за звання в системі освіти - 201 млн. грн., 127 млн. грн. передбачено на створення Державного реєстру виборців.

29 травня Президент підписав ці зміни до держбюджету.

За даними Міністерства праці і соціальної політики, загальні витрати на виплату пенсій становлять майже 8 мільярдів гривень. Підвищення пенсій торкнеться понад 11,5 мільйони пенсіонерів. В середньому пенсія зросте на 39 грн., і її розмір становитиме 553 грн. Також збільшиться мінімальна пенсійна виплата для інвалідів, яка не переглядалася з 2004 року. 641 тисяча непрацюючих інвалідів 2-ї та 3-ї групи, розмір пенсії яких не досягає прожиткового мінімуму, одержать доплату в розмірі до 42 грн.

У червні нарахування зарплати працівникам бюджетної сфери здійснюватиметься в підвищених розмірах. Підвищені зарплати одержать 3,5 млн. бюджетників. Відповідно до зростання мінімальної заробітної плати (з 1 липня - до 440 грн. і з 1 жовтня - до 460 грн.) здійснюватиметься підвищення зарплати в галузях бюджетної сфери в параметрах упровадження другого етапу ЄТС. Отже, до 1 жовтня для цієї категорії працівників відбудеться поетапне підвищення заробітної плати в середньому в 1,4 раза, повідомили в Мінпраці.