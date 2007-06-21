Політологи про Ющенка і недоторканність

Політичні експерти вважають, що заклик Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати депутатську недоторканність зумовлений негативним ставленням українців до її існування та проведенням дострокових виборів.

Про це йдеться в експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей, яке є у розпорядженні агентства УНІАН.

Зокрема, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ зауважив, що такий заклик пролунав у телезверненні глави держави 20 червня, оскільки тема відміни депутатської недоторканності має постійний і постійно високий попит на електоральному і політичному ринках.

При цьому, наголосив він, цей заклик Президента має більш глибокі політичні резони. “Відміна недоторканності буде означати втрату сенсу окремим групам депутатів, у першу чергу бізнесменам, йти до Верховної Ради. Після відміни недоторканності депутатський мандат уже не буде заповітною мрією”, - сказав В.КАРАСЬОВ. За його словами, це стане першим кроком відділення бізнесу від парламентської політики.

Інша причина, на його думку, полягає у тому, що представники партій під час політичних конфліктів використовують депутатську недоторканність і намагаються вирішити проблеми силовим шляхом. В.КАРАСЬОВ нагадав, що так це було при відомому штурмі депутатами Партії регіонів Генпрокуратури, коли депутати дозволяли собі використання ледь не фізичної сили щодо співробітників Державної служби охорони.

У свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ зазначив, що тема зняття депутатської недоторканності надзвичайно популярна у суспільстві. За його словами, досі існує міф, що саме через депутатську недоторканність криміналізовані бізнесмени рвуться до Верховної Ради, переховуючись від справедливого суду. “Насправді ті бізнесмени, які йдуть до Верховної Ради, давно не бояться українського судочинства, бо мають на своєму утриманні не лише адвокатів, а й суддів і прокурорів. То ж, за великим рахунком, зняття недоторканності з депутатів не вирішить проблему перенасичення політики бізнесом”, - наголосив він.

При цьому О.ДОНІЙ висловив думку, що у зв’язку з такою ініціативою певні бали популярності серед населення Президент заробить. Однак, за його словами, Президент вийшов зі зверненням саме тоді, коли Верховна Рада стала неправомочною і, відповідно, об’єктивно не спроможна втілити його ініціативу.

“Тож, складається враження, що ця президентська ініціатива спрямована на дискредитацію парламенту в очах громадськості в цілому. Тобто, це ще один із кроків до підготовки суспільства до необхідності референдуму по новій Конституції, де були би зменшені права Верховної Ради і збільшені повноваження Президента”, - наголосив він.

Зі свого боку голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що позиція Президента відображає позицію, яка достатньо міцно представлена у громадській думці. З іншого боку, наголосив він, це гасло, з яким виходять на вибори опозиційні політичні сили і, зокрема, «Наша Україна». “І в цьому сенсі це вже елемент передвиборчої кампанії”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Водночас директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛІНКОВИЧ вважає, що такі заклики є демагогією для того, щоб підтримати ті партії, на які орієнтується Президент. “Я хотів би звернути увагу на те, що положення про депутатський імунітет є у конституціях практично всіх європейських держав, у Франції і Німеччині майже дослівно воно повторює те, що написане в нашій Конституції”, - сказав він.

За словами В.МАЛІНКОВИЧА, потрібні конкретні пропозиції, які можуть сприяти обмеженню корупції у парламенті, а з іншого боку, все-таки захищатимуть депутатів від рішень людей, які контролюють органи правопорядку.

Зі свого боку президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО зауважив, що Президент знає про актуальність цієї теми і що вона буде розігруватись на парламентських виборах. За його словами, Президент хоче закріпити цю ідею у програмі партій, які “йдуть на вибори під його омофором”.

“В.ЮЩЕНКО прагне показати, що не він йде за цими партіями, а навпаки, є ініціатором. До того ж, Президент намагається вибити це гасло у комуністів, і можливо, у соціалістів, хоч для соціалістів це більш демагогічне питання. Отже, це і пропагандистська, й іміджмейкерська гра”, - сказав він.

М.МИХАЛЬЧЕНКО також додав, що така ініціатива може спрацювати на популярність Президента як захисника інтересів народу і рівності серед усіх груп населення.