Тимошенко і Луценко залишаються в полі зору ЄС

Європейський Союз продовжує стежити за судовими процесами щодо колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це сказав, відповідаючи на запитання журналістів, голова Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

«У цьому напрямі бути зроблено чимало заяв, і ми говорили про неприпустимість вибіркового застосування правосуддя, у нас також є приклад, коли один з колишніх членів уряду одержав політичний притулок у Чехії і це свідчить про те, що ми продовжуємо стежити за розвитком цієї ситуації», - сказав він.

Голова Представництва Єврокомісії висловив сподівання, що в Україні кожна людина може користуватися всіма правами і свободами.