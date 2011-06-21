Батьківщина скликає людей під Печерський суд

Партія «Батьківщина» закликає людей зібратися на мирний мітинг у п’ятницю, 24 червня, під стінами Печерського районного суду Києва (вул. Хрещатик, 42а), де о 9.00 розпочнеться судове засідання у справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО стосовно газових контрактів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це йдеться у заяві партії.

«24 червня ЯНУКОВИЧ розпочинає судилище над Юлією ТИМОШЕНКО. Він хоче усунути перешкоди на шляху до диктатури. Демократія потребує захисту», - йдеться у зверненні «Батьківщини».

У партії заявляють, що «в разі знищення Юлії ТИМОШЕНКО більше ніхто не зможе зупинити ЯНУКОВИЧА на шляху до тривалого панування в Україні, до приниження соціальних прав кожного громадянина України і національної гідності народу в цілому».

«Щойно сьогодні вони приберуть ТИМОШЕНКО, як вже завтра встановлять в Україні режим повного «беспредєлу». Прийти 24 червня під стіни сумновідомого Печерського «суду» в Києві - це значить більше, ніж підтримати ТИМОШЕНКО. Це означає прийти і захистити себе, своє майбутнє і майбутнє своїх дітей», - закликають у «Батьківщині».

У партії переконані, що «судилище над Юлією ТИМОШЕНКО заплановано провести в режимі бліц-кригу, за тиждень-два».

«Вирок вже написано і затверджено ЯНУКОВИЧЕМ. Зірвати їхній план зможете лише ви, якщо не залишитесь байдужими, якщо прийдете до Печерського суду захистити не ТИМОШЕНКО, а своє майбутнє», - йдеться у зверненні.

«Формально, - заявляють у «Батьківщині», - Юлію ТИМОШЕНКО «судитимуть» за те, що під час кризи виплатила пенсії - нібито за рахунок «екологічних» грошей. За те, що закупила автомобілі для сільської медицини, які вже врятували тисячі життів там, куди раніше медики не могли вчасно дістатися до своїх пацієнтів. «Судитимуть» за те, що під час, спровокованої міжнародною газовою мафією загальноєвропейської газової кризи взяла на себе відповідальність і відновила газопостачання в Україну, врятувала людей від замерзання посеред лютої зими.

Але ж насправді причини судилища над Юлією ТИМОШЕНКО зовсім інші. ЯНУКОВИЧ хоче за будь-яку ціну прибрати ТИМОШЕНКО, тому що саме її вважає головною перешкодою на шляху до тотальної і безповоротної кримінальної окупації України своїм кланом.

Він боїться її через те, що твердо знає: вона його не боїться!

ЯНУКОВИЧ переконався, що він ніколи не зможе домовитись з Юлею ТИМОШЕНКО, що він не здатен її залякати, що йому не по силах її зламати. Залишилось одне – кинувши її за грати, захиститися від неї мурами в’язниці».