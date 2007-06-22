Томенко про недоторканність, ”піонерів” і політичний велосипед

Заступник голови Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО наголошує на необхідності відмовитися від спроб маніпулювання темою депутатської недоторканності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Необхідно відмовитися від маніпулювання темою депутатської недоторканності, а сьогоднішні ініціативи політиків та державних діячів виступити «піонерами» у справі скасування депутатської недоторканності давно можна було би реалізувати», - вважає М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що ця тема активно використовувалася в різні періоди української політичної історії не один раз. Як відомо, політики з нинішньої опозиції, які зараз входять до БЮТ (зокрема, представники партії «Реформи і Порядок») активно виступали з ідеєю скасування депутатської недоторканності у попередніх скликаннях Верховної Ради. Ця тема стала предметом широкої дискусії і референдуму 2000 року, ініційованого Леонідом КУЧМОЮ. Тоді на референдумі було підтримане скасування недоторканності для депутатів Верховної Ради, однак у цьому питанні, окрім заяв політиків, реальних дій не було.

«Остання ж спроба скасувати депутатську недоторканність була зроблена фракцією БЮТ на початку роботи парламенту V скликання. Однак тоді до депутатських підписів Блоку Юлії Тимошенко не приєдналися депутати з жодної політичної сили. Для внесення ж змін до Конституції (а саме у такий спосіб можна вирішити питання депутатської недоторканності) повинна подати не менш як третина складу парламенту (150 депутатів). Надалі законопроект має бути схвалений 226-ма, а на наступній сесії Верховної Ради – 300-ми голосами», - нагадав М.ТОМЕНКО.

«Очевидно, що в нинішній дискусії щодо скасування депутатської недоторканності не варто вигадувати «український політичний велосипед», а просто виконати вищезгадану конституційну процедуру», - вважає він. «Те, що Президент і «Наша Україна», а також інші партії готові зараз підтримати ідею, яку раніше висловлював БЮТ та інші політичні сили, можна тільки вітати. Водночас, не варто «гратися» у своєрідні ігри навколо депутатської недоторканності, а реально вирішувати цю нагальну проблему», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Тому, на його думку, всілякі ідеї, побажання чи декларації політиків щодо позбавлення депутатської недоторканності у даних умовах нічого не означають. Необхідні будуть 150 підписів для внесення законопроекту у наступному складі Верховної Ради, а згодом підтримка його конституційною більшістю.

Що ж стосується несхвалення цієї ідеї партіями, які входять зараз до коаліції, то це, на думку М.ТОМЕНКА, може свідчити про їх побоювання працювати у наступному парламенті у статусі опозиції без депутатської недоторканності.

Водночас він звернув увагу на те, що депутати V скликання від фракцій БЮТ і «Нашої України» добровільно відмовилися від депутатських повноважень і ведуть зараз виборчу кампанію не як народні депутати, а як політики без депутатської недоторканності.