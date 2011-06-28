Азаров сподівається в липні завершити газові переговори з Путіним

08:19, 28 червня 2011
Політика
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Аргументи дуже прості

Газовий контракт, який категорично не влаштовує Україну, не може довго працювати, тому українська сторона сподівається вже в липні підбити підсумки обговорення цього спірного для України і Росії питання, заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю на телеканалі "1+1".

"Ми б хотіли, щоб наші партнери зрозуміли, і ми це наполегливо в своїх переговорах їм доносимо - що не може довго діяти контракт, який не влаштовує, причому категорично не влаштовує одну із сторін", - цитує РІА "Новости".

Він повідомив, що недавно в нього відбулася телефонна розмова з прем`єр-міністром Росії Володимиром Путіним, під час якої сторони домовилися, що російський прем`єр активізує діяльність робочої групи з енергетичних питань.

"Ми повернулися до тих розмов, які були у нас при зустрічі і домовилися, що він дасть вказівки своїм міністрам активізувати роботу робочої групи з обговорення питань, по яких ми не знайшли спільного рішення, зокрема енергетичне питання", - повідомив Азаров.

Азаров також зазначив, що аргументи української сторони за перегляд контракту дуже прості - ціна на газ для України не повинна бути вищою, ніж ціна на газ, наприклад, для Польщі, Словаччини, Німеччини, тобто країн, які розташовані від Росії далі, ніж Україна.

 

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