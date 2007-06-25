Ющенко ”перевиховував” Качинського на прохання ЄС

Як стало відомо "Газеті 24" з дипломатичних джерел, в процесі «перевиховання» Польщі був задіяний Віктор Ющенко. Його попросив вплинути на польського президента Леха Качинського Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хавьер Солана. Телефонна розмова між Ющенком і Качинським відбулася за декілька годин до початку саміту, проте очікуваних результатів не дала.

До останньої хвилини було незрозуміло, чи вдасться лідерам 27 країн домовитися. Антинімецька позиція братів Качинських мало не призвела до того, що рішення про скликання Міжурядової конференції – головного органу для остаточного технічного узгодження текстів угод – могло бути прийнято без Польщі. Пізно увечері, у п`ятницю, до вмовляння поляків підключилися президент Франції Ніколя Саркозі, прем`єри Британії, Люксембурга і Іспанії – Тоні Блер, Жан-Клод Юнкер і Хосе Сапатеро, які більше трьох годин спілкувалися по телефону з прем`єром Польщі Ярославом Качинським, який залишався у Варшаві. Саме він, як з`ясувалося, і був головним «мозковим центром» польського протистояння.

Остаточної угоди вдалося досягти після майже 19-ти годин безперервних переговорів у різних форматах. Головні пункти нової угоди, вже названої Угодою реформ, полягають у відмові від слова «конституція» і таких державних символів, як прапор і гімн Євросоюзу; створенні постійного інституту Ради ЄС, посад президента ЄС і Верховного представника Союзу у закордонних справах і політиці безпеки – така назва була знайдена для посади «міністра закордонних справ, що пропонувалася в Конституції». Будуть переформатовані Єврокомісія і Європарламент, підвищать роль національних парламентів при ухваленні рішень, змінять систему шестимісячного президентства в ЄС. Нова система підрахунку голосів, при якій рішення, що вимагає кваліфікованої більшості, вважатиметься прийнятим за підтримки представників 55% країн і 65% громадян ЄС, набуде чинності в 2014 р. з перехідним періодом до початку 2017 р. – такий підсумок компромісу з Польщею. Крім того, буде полегшена система вступу в ЄС, оскільки тепер виконання Копенгагенських критеріїв лише «прийматиметься до уваги», а не буде обов`язковою умовою, як зараз.

Міжурядова конференція збереться 23 липня за португальського президентства в ЄС, і повинна буде закінчити роботу до кінця року. Самі ж зміни в Угоді ЄС повинні набути чинності вже в 2009 р., одночасно із закінченням повноважень нині чинного Європарламенту.