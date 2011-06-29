Фірташ заявляє, що про позов Тимошенко навіть не чув
Каже, офіційного повідомлення не було
Український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, співвласник компанії RosUkrEnergo (Швейцарія), не отримував ніяких офіційних повідомлень про позов проти нього екс-прем'єра України Юлії ТИМОШЕНКО у суді Нью-Йорка, і не чув про даний позов.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Д.ФІРТАША, переданому УНІАН.
Прес-служба відзначає, що у повідомленнях, опублікованих в деяких українських ЗМІ, згадувався позов Ю.ТИМОШЕНКО, пред'явлений у Нью-Йорку проти Д.ФІРТАША, компанії RosUkrEnergo, і ста неназваних відповідачів.
«Окрім уривчастої інформації у ЗМІ про нібито поданий позов, Д.ФІРТАШ не отримував жодного офіційного повідомлення щодо існування даного позову, і ніяких судових документів йому вручено не було», – зазначається у повідомленні.
При цьому прес-служба відзначає, що 27 червня 2011 року деякі українські ЗМІ повідомили, що судом Південного округу Нью-Йорка за даною справою видано ордер, відповідно до якого сторони мають прибути до суду для обговорення статусу справи.
«Якщо повідомлення, опубліковані в ЗМІ, відповідають дійсності, то Ю.ТИМОШЕНКО зобов'язана формально вручити Д.ФІРТАШУ та іншим відповідачам копію вищезгаданого судового ордеру», – відзначає прес-служба.
Прес-служба наголошує: оскільки Д.ФІРТАША не було офіційно сповіщено або повідомлено про існування подібної вимоги суду і ніяких судових документів він не одержував, то на даний момент він не бачить ніяких підстав коментувати сам факт існування позову або ж ордера, про який згадувалося.
Як повідомлялося, видання Kyiv Post опублікувало нібито копію ордера (англійською мовою) судді окружного суду Південного округу Нью-Йорка Річарда САЛЛІВАНА, який викликав Д.ФІРТАША і Ю.ТИМОШЕНКО до суду на 22 липня об 11.45.
Окрім того, за рішенням судді, до 13 липня сторони мають спільно подати лист, в якому надати інформацію про суть позову і захисту, обґрунтування того, чому ця справа, на їх думку, перебуває в юрисдикції даного суду, про попередні спроби досудового залагоджування конфлікту і оцінну тривалість судового розгляду.
Нагадаємо, в квітні Ю.ТИМОШЕНКО подала позов щодо компанії RosUkrEnergo та її співвласника Д.ФІРТАША до суду Нью-Йорка. Вона вимагає визнати факт змови між RosUkrEnergo і НАК «Нафтогаз України» під час розгляду у Стокгольмському арбітражі, в результаті якого RosUkrEnergo були повернені 12,1 млрд. куб. м газу.
27 квітня Д.ФІРТАШ повідомив, що не одержував ніяких документів від американських судових органів. "Повністю підтримуючи рішення Стокгольмського арбітражу, Д.ФІРТАШ сумнівається у тому, що Ю.ТИМОШЕНКО має якісь підстави для заперечування даного рішення у судах Нью-Йорка або у будь-яких інших судових органах", - зазначається у повідомленні прес-служби українського бізнесмена.
У квітні поточного року Генпрокуратура порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу з приводу "газових контрактах" 2009 року, результатом яких став позов RosUkrEnergo до "Нафтогазу".
Ю.ТИМОШЕНКО в даний час перебуває на підписці про невиїзд.
Довідка УНІАН. У червні 2010 року Стокгольмський арбітраж виніс ухвалу щодо спору між RosUkrEnergo, співвласником якої є також російський "Газпром", і "Нафтогазом", зобов'язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені у січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу і передати як неустойку ще 1,1 млрд. куб. м. Наприкінці квітня стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" повернув RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газу, які український холдинг зобов'язаний віддати за рішенням Стокгольмського арбітражу.