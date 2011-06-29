Фірташ заявляє, що про позов Тимошенко навіть не чув

Український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, співвласник компанії RosUkrEnergo (Швейцарія), не отримував ніяких офіційних повідомлень про позов проти нього екс-прем'єра України Юлії ТИМОШЕНКО у суді Нью-Йорка, і не чув про даний позов.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Д.ФІРТАША, переданому УНІАН.

Прес-служба відзначає, що у повідомленнях, опублікованих в деяких українських ЗМІ, згадувався позов Ю.ТИМОШЕНКО, пред'явлений у Нью-Йорку проти Д.ФІРТАША, компанії RosUkrEnergo, і ста неназваних відповідачів.

«Окрім уривчастої інформації у ЗМІ про нібито поданий позов, Д.ФІРТАШ не отримував жодного офіційного повідомлення щодо існування даного позову, і ніяких судових документів йому вручено не було», – зазначається у повідомленні.

При цьому прес-служба відзначає, що 27 червня 2011 року деякі українські ЗМІ повідомили, що судом Південного округу Нью-Йорка за даною справою видано ордер, відповідно до якого сторони мають прибути до суду для обговорення статусу справи.

«Якщо повідомлення, опубліковані в ЗМІ, відповідають дійсності, то Ю.ТИМОШЕНКО зобов'язана формально вручити Д.ФІРТАШУ та іншим відповідачам копію вищезгаданого судового ордеру», – відзначає прес-служба.

Прес-служба наголошує: оскільки Д.ФІРТАША не було офіційно сповіщено або повідомлено про існування подібної вимоги суду і ніяких судових документів він не одержував, то на даний момент він не бачить ніяких підстав коментувати сам факт існування позову або ж ордера, про який згадувалося.

Як повідомлялося, видання Kyiv Post опублікувало нібито копію ордера (англійською мовою) судді окружного суду Південного округу Нью-Йорка Річарда САЛЛІВАНА, який викликав Д.ФІРТАША і Ю.ТИМОШЕНКО до суду на 22 липня об 11.45.

Окрім того, за рішенням судді, до 13 липня сторони мають спільно подати лист, в якому надати інформацію про суть позову і захисту, обґрунтування того, чому ця справа, на їх думку, перебуває в юрисдикції даного суду, про попередні спроби досудового залагоджування конфлікту і оцінну тривалість судового розгляду.

Нагадаємо, в квітні Ю.ТИМОШЕНКО подала позов щодо компанії RosUkrEnergo та її співвласника Д.ФІРТАША до суду Нью-Йорка. Вона вимагає визнати факт змови між RosUkrEnergo і НАК «Нафтогаз України» під час розгляду у Стокгольмському арбітражі, в результаті якого RosUkrEnergo були повернені 12,1 млрд. куб. м газу.

27 квітня Д.ФІРТАШ повідомив, що не одержував ніяких документів від американських судових органів. "Повністю підтримуючи рішення Стокгольмського арбітражу, Д.ФІРТАШ сумнівається у тому, що Ю.ТИМОШЕНКО має якісь підстави для заперечування даного рішення у судах Нью-Йорка або у будь-яких інших судових органах", - зазначається у повідомленні прес-служби українського бізнесмена.

У квітні поточного року Генпрокуратура порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу з приводу "газових контрактах" 2009 року, результатом яких став позов RosUkrEnergo до "Нафтогазу".

Ю.ТИМОШЕНКО в даний час перебуває на підписці про невиїзд.

Довідка УНІАН. У червні 2010 року Стокгольмський арбітраж виніс ухвалу щодо спору між RosUkrEnergo, співвласником якої є також російський "Газпром", і "Нафтогазом", зобов'язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені у січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу і передати як неустойку ще 1,1 млрд. куб. м. Наприкінці квітня стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" повернув RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м газу, які український холдинг зобов'язаний віддати за рішенням Стокгольмського арбітражу.