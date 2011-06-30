Захист Тимошенко хоче викликати свідком Азарова

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО планує викликати на засідання суду чинного голову уряду Миколу АЗАРОВА як свідка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сьогодні повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«У «газовій справі» є покази АЗАРОВА, і ми будемо наполягати на його виклику як свідка», - сказав він, зауваживши, що ці покази містяться приблизно на 5 сторінках.

С.ВЛАСЕНКО висловив здивування, яким чином М.АЗАРОВ надавав покази як свідок, оскільки за часів прем’єрства Ю.ТИМОШЕНКО він не обіймав в її уряді жодної посади.