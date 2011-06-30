Луценко заявляє, що Януковичу «Україна не по зубах»

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ «Україна не по зубах».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Печерського районного суду Києва з розгляду його кримінальної справи.

Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Пане Президенте, при всіх Ваших повноваженнях, при всій концентрації влади у своїх руках Ви мене і ТИМОШЕНКО боїтесь! Не я, а Ви боїтеся за своє майбутнє».

За словами екс-міністра, стабільність, про яку В.ЯНУКОВИЧ любить говорити, є лише видимістю.

«У день пам’яті Конституції я бачив Вашу, пане ЯНУКОВИЧ, пихату і самозадоволену зустріч із журналістами. Для Вас усе ніби добре, Ви – одноосібний господар країни…, Ваші друзі... – господарі життя, Ваші вороги – в клітках, на Майдані – тиша. Але, пане ЯНУКОВИЧ, це лише видимість стабільності. Ваша політика: собі – ікру, ворогам – тюрму , народу – труну, - не закінчиться добром, Вам Україна не по зубах».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до суддів, закликав їх не бути «виконавцями злочинних, а-ля сталінських схем 38-го року у незалежній, ніби демократичній і ніби європейській Україні».

Екс-міністр ще раз підкреслив, що наполягає на відводі судді Сергія ВОВКА як «залежного від влади, заангажованого й упередженого щодо ЛУЦЕНКА, на що є документальне підтвердження – існуюча кримінальна справа проти ВОВКА».

Також І.ЛУЦЕНКО наполягає на розгляді його справи судом присяжних – як форми народовладдя - і на тому, щоб суд і далі відбувався відкрито, гласно, з розглядом усіх його аргументів.

«Бо я маю неспростовні докази, що всі висунуті проти мене звинувачення не мають жодного юридичного підтвердження», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.