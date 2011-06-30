Суд вчергове відмовив Луценку

Печерський районний суд Києва відмовив екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ у відводі головуючого на засіданні суду судді Сергія ВОВКА та розгляді його справи судом присяжних.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні після майже півторагодинного перебування у нарадчій кімнаті оголосив суддя С.ВОВК.

Як зазначається у рішенні, об’єктивних підстав для відводу головуючого немає, а у чинному законодавстві відсутня норма щодо розгляду справ судом присяжних.