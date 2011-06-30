Янукович - Попову: Ви на вибори думаєте йти?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ не відповів Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, чи балотуватиметься він на посаду Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Громадської гуманітарної ради було піднято питання стосовно території парку Олександрівської (колишньої Жовтневої) лікарні.

В.ЯНУКОВИЧ запитав у О.ПОПОВА, чи виконується його доручення щодо заборони будівництва на території парку. Голова КМДА дав стовідсоткову гарантію, що такого будівництва не буде.

Він повідомив, що вже є письмова відмова забудовника від будівництва, та пообіцяв, що найближчим часом це рішення буде внесено на сесію Київради.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ запитав у О.ПОПОВА: «Ви на вибори думаєте йти?». На це голова КМДА відповів: «Поживемо - побачимо».

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що сьогодні будь-який керівник не може обійтись без підтримки людей.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виділення компанії “Житло-буд” землі площею 0,06 га на території Олександрівської лікарні було прийнято Київрадою 10 липня 2003 року.

На початку 2007 року на території лікарні розпочалися активні будівельні роботи. Кияни виступили на захист Олександрівської лікарні від забудови та організували цілодобове чергування. Під час конфлікту відбувалися численні сутички захисників лікарні і представників забудовника.

Під час підготовчих робіт забудовник вирубав на території меморіального парку імені Богомольця на території лікарні 226 дерев.

Згодом столична мерія видала розпорядження про припинення будівництва.

У грудні 2010 року Вищий господарський суд відмінив власне рішення про заборону будівництва на території Олександрівської лікарні, яке раніше вважалося таким, що не підлягає оскарженню. Підставою для цього став лист Міністерства культури, яким це відомство підтверджувало згоду Головного управління охорони культурної спадщини і реставраційно-відновних робіт КМДА на будівництво.

29 березня 2011 року голова КМДА О.ПОПОВ заявив, що питання про припинення будівництва житлового будинку на території Олександрівської лікарні буде вирішене на користь киян.

Довідка УНІАН. Олександрівська клінічна лікарня розташована на ділянці площею 7,58 га. На балансі лікарні налічується 19 будівель. Із загальної кількості будівель 18 будівель збудовано до Жовтневої революції 1917 року. Загальна площа будівель – 53,5 тис. кв. м. На сьогодні загальна потужність Олександрівської лікарні становить 1045 ліжок. Загальна кількість працюючих – 1812 чоловік. На базі лікарні функціонують 10 кафедр НМУ ім. О.Богомольця і НМАПО ім. П.Л. Шупика, в яких працюють 90 науковців.