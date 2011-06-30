Дружина Луценка розказала суду, що його в СІЗО лише зеленкою мажуть

Громадський захисник, дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО просить суд змінити її чоловіку запобіжний захід у вигляді арешту на підписку про невиїзд у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням вона звернулася до колегії суддів Печерського районного суду Києва під головуванням судді Сергія ВОВКА.

У своєму клопотанні І.ЛУЦЕНКО, зокрема, звернула увагу суду, що стан здоров’я її чоловіка погіршився, у тому числі через тривале голодування під час перебування в слідчому ізоляторі.

Обгрунтовуючи своє клопотання, І.ЛУЦЕНКО сказала: «Мого чоловіка щоденно оглядає лікар, але крім зеленки у них ніяких медпрепаратів немає, а тому медична допомога не надається, ніякі крапельниці не ставляться, ніяких пігулок немає».

За її словами, ні вона, ні інші захисники, ні сам Ю.ЛУЦЕНКО не зацікавлені у затягуванні суду, оскільки впевнені, що ніякого злочину екс-міністром вчинено не було.

«З огляду на погіршення здоров’я Юрія Віталійовича ЛУЦЕНКА та необхідністю медичного лікування прошу змінити йому міру запобіжного заходу на будь-яку іншу, не пов’язану з триманням під вартою», - наголосила І.ЛУЦЕНКА, додавши при цьому, що, зокрема, народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК готовий внести заставу для зміни Ю.ЛУЦЕНКУ запобіжного заходу.

У свою чергу, Ю.ЛУЦЕНКО такий крок своєї дружини назвав «святою простотою», оскільки він має сумніви у зміні запобіжного заходу.

«Я не вірю, що запобіжний захід буде змінено, але підтримую клопотання моєї дружини. Я ще раз говорю, що не маю жодних претензій до медичного персоналу СІЗО. Вони мене дійсно кожного дня оглядають, як бичка, зважують, і переконуються, що я важу 84 кг, але іншого лікування не надають через відсутність можливостей», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, тим не менше, він був би вдячний суду за зміну запобіжного заходу, хоча не вірить у можливість такого справедливого рішення.

Працівники прокуратури у своїх виступах висловили заперечення проти задоволення цього клопотання, наголосивши, що вважають достатніми ті медичні заходи, які здійснюються на сьогодні відносно Ю.ЛУЦЕНКА.

Крім того, прокурори звертають увагу суду на те, що сторона захисту не надала доказів погіршення стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА, і, виходячи з цього, просять суд відмовити в задоволенні клопотання.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

23 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.

Ю.ЛУЦЕНКО 22 квітня почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Із 10 травня Ю.ЛУЦЕНКО перебував у лікарні швидкої допомоги Києва, куди його було доставлено із СІЗО на медобстеження через погіршення стану здоров’я у зв’язку з голодуванням.

23 травня екс-міністр внутрішніх справ написав офіційну заяву про припинення голодування.