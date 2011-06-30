Кримінальною справою на суддю Вовка займався радник Януковича

У Генеральній прокуратурі заперечують наявність кримінальної справи стосовно судді Печерського суду Києва Сергія ВОВКА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Генпрокуратури з приводу порушення сьогодні одним із захисників екс-міністра Юрія ЛУЦЕНКА питання про відвід судді С.ВОВКА у зв’язку з наявністю стосовно нього кримінальної справи.

«Подібні заяви вводять в оману громадськість, тому ми змушені поінформувати, що ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 23 лютого 2010 року залишено в силі постанову Голосіївського районного суду м. Києва дворічної давнини (від 16 липня 2009 року) про скасування як незаконної постанови про порушення кримінальної справи стосовно Сергія ВОВКА», - підкреслили в ГПУ.

Крім того, свій коментар надала УНІАН Вища рада юстиції з приводу інформації захисника Ю.ЛУЦЕНКА про те, що ВРЮ безпідставно звільнила від відповідальності суддю С.ВОВКА.

Як підкреслюється в повідомленні ВРЮ, підставою для закриття провадження у Вищій раді юстиції щодо судді С.ВОВКА стало рішення Верховного Суду України.

При цьому у Вищій раді юстиції зазначають, що за пропозицією члена ВРЮ Андрія ПОРТНОВА на офіційному сайті ВРЮ розміщено довідку про результати перевірки, проведеної ним за зверненнями Т.РЕМЕСЛЕННІКОВОЇ стосовно судді Печерського районного суду С.ВОВКА.

Як інформує ВРЮ, у зверненні громадянки Т.РЕМЕСЛЕННІКОВОЇ, що надійшли до Вищої ради юстиції 29 листопада 2010 року, зазначалося про порушення суддею С.ВОВКОМ норм чинного законодавства України під час розгляду справи про визнання права користування житловим приміщенням. Матеріали перевірки було розглянуто на засіданні ВРЮ 1 березня 2011 року й прийнято ухвалу про затвердження перевірки з висновком про відсутність підстав для внесення подання про звільнення вказаного судді з посади за порушення присяги.

«Звертаємо увагу представників ЗМІ, що підставою закриття провадження щодо судді С.ВОВКА стала ухвала Верховного Суду України від 29 вересня 2010 року, якою рішення вказаного судді було залишено у силі», - наголошується у повідомленні ВРЮ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захист Ю.ЛУЦЕНКА подавав клопотання про перенесення судового засідання у справі екс-міністра до отримання від органів прокуратури інформації щодо порушення кримінальної справи, у якій одним із фігурантів є головуючий у судовому процесі суддя С.ВОВК, а також до отримання інформації з Вищої ради юстиції, що нею у березні розглядалося і було закрито провадження про звільнення вказаного судді з посади за порушення присяги.

Як зазначав у клопотанні адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ, захист екс-міністра отримав від Генеральної прокуратури інформацію про те, що відносно судді С.ВОВКА дійсно порушувалася кримінальна справа, але більш детальну інформацію з цього приводу мала надати столична прокуратура. Однак відповіді адвокати ще не отримали.

Крім того, О.БАГАНЕЦЬ зазначав у клопотанні, що 1 березня ВРЮ розглядала подання про звільнення С.ВОВКА з посади судді Печерського райсуду за порушення суддівської присяги, але після вивчення матеріалів заступником глави Адміністрації Президента Андрієм ПОРТНОВИМ у звільненні С.ВОВКА було відмовлено.

У свою чергу, Ю.ЛУЦЕНКО підтримав клопотання адвокатів, зауваживши при цьому, що, враховуючи викладені факти, він не може вважати С.ВОВКА незалежним та незаангажованим судовим арбітром.

Разом з тим суд, порадившись на місці, дійшов висновку, що клопотання не може бути задоволено, оскільки інформація, яка в ньому міститься, не є доказом у кримінальній справі, яка розглядається.