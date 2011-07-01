«Вперед» навчить людей їх цивільним правам і способам захисту

Сьогодні, 1 липня, у Київському Будинку вчителя відбулася Третє засідання Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед». Активісти підбили підсумки першого етапу акції і прийняли плани на найближче майбутнє.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті акції, у засіданні взяли участь близько 400 учасників, які представляють майже 300 громадських організацій і профспілок. Рішення про проведення Третьої Народної колегії «Вперед» було ухвалене 19 травня, під час проведення Весняного маршу протесту, організованого акцією. Нагадаємо, тоді під стінами Верховної Ради України протестували близько 5 000 осіб з усіх регіонів.

Учасники засідання відзначили, що акція «Вперед» пройшла перший етап становлення, склалася як громадянська сила. Проте, незважаючи на те, що окремі вимоги під тиском суспільства все ж враховуються, влада не готова змінити підходи до реформ. Тривають спроби втілити в життя антисоціальні експерименти – такі, як пенсійна реформа, зміни у трудовому і житловому законодавстві, репресивний законопроект про детінізацію зарплат. Крім того, набрання чинності довгожданими змінами до податкового законодавства відкладається ще на півроку – до 1 січня 2012 року.

На думку голови Народної колегії, народного депутата України Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, змусити владу реагувати - недостатньо. Необхідно змусити владу діяти. «Моя відповідь складається з трьох завдань, які ми маємо перед собою висунути: самоорганізація, самозахист і агітація, інформування громадян про їх права і свободи», - повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За підсумками засідання учасники Народної колегії прийняли резолюцію, в якій ухвалили розпочати реалізації другого етапу безстрокової Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», розпочати розробку другого пакету законодавчих ініціатив «Народна реформа» - «Боротьба з корупцією і детінізація економіки», виробити загальну позицію акції щодо земельної реформи, змін до Трудового і Житлового кодексів.

Також «Вперед» планує провести кампанію з навчання максимальної кількості людей справи їх цивільним правам і способам захисту. Для цього вже створена і діє мережа постів «Народної варти», Комітетів самозахисту для розповсюдження позитивного досвіду боротьби з беззаконням контролюючих органів.

У найближчих планах – пікетування Верховної Ради і місцевих державних адміністрацій у день голосування в другому читанні законопроекту про пенсійну реформу. З 8 до 14 вересня активісти «Вперед» планують провести «Народну варту» із запрошенням урядовців і представників парламентської більшості для звіту про свою діяльність. Також на 22 вересня заплановано проведення розширеної Народної колегії акції «Вперед» у вигляді мітингу протесту «Осінній наступ».

«Наша головна мета - створити альтернативу розвитку країни, кадрову альтернативу, альтернативу нових ідей і правильних рішень. За ці два літні місяці нам необхідно підготуватися, навчитися обстоювати свою правоту, добиватися потрібних і важливих для суспільства, а не для влади, цілей», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що, реалізувавши цілі з самоорганізації, самозахисту та інформування суспільства, після активного літа, для влади настане гаряча осінь. «Немає у світі таких фортець, які не міг би узяти народ. Ми тільки на початку шляху, і головне для нас - з нього не зійти», - підкреслила голова Народної колегії акції «Вперед».