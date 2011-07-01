Фракція ПР у Київській облраді відкидає звинувачення у порушенні регламенту

Фракція Партії регіонів у Київській обласній раді відкидає звинувачення опозиції у порушенні регламенту ведення сесії.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції ПР в Київській облраді.

Як зазначається в повідомленні, напередодні прес-служба фракції ВО «Свобода» розповсюдила заяву про начебто порушення регламенту, а саме – відмову від розгляду депутатських запитів опозиційних політичних сил під час проведення чергової сесії Київської обласної ради, внаслідок чого вони відмовилися брати участь у роботі сесії.

У фракції ПР в облраді стверджують, що такі заяви не відповідають дійсності. “Адже, не змінюючи порядок денний, голова постійної комісії з регламенту й депутатської етики Роман РЕДЬКО запропонував депутатські запити розглянути після всіх інших питань, що були внесені до порядку денного. Зважаючи на те, що на розгляд сесії було винесено 45 нагальних питань життєдіяльності області, ця пропозиція була підтримана більшістю депутатського складу”, – йдеться у заяві.

У ПР зазначають, що сесія, зокрема, розглядала питання про виконання обласного бюджету за перший квартал нинішнього року, внесення змін до рішення сесії «Про обласний бюджет Київської області на 2011 рік», забезпечення області продовольчим зерном, розгляд змін та доповнень до програми розвитку малого підприємництва, програму поводження з твердими побутовими відходами тощо. “Однак представники ВО «Свобода», «Фронт змін» та «УДАР» розтлумачили такі дії як порушення регламенту, після чого вийшли із зали”, – заявляють у ПР.

Фракція Партії регіонів у Київській обласній раді заявляє, що “демарші представників зазначених політичних сил спрямовані, в першу чергу, на свій власний піар. Цим людям глибоко байдуже те, чи буде область з хлібом, чи вчасно отримають заробітні плати освітяни й медики, чи вирішиться, зрештою, питання екологічно безпечного функціонування сміттєвих полігонів у Васильківському та Обухівському районах, чи розв’яжеться проблема питної води в Білоцерківському, Поліському та інших регіонах Київщини. У сесійній залі була чудова нагода вирішити питання продовольчої безпеки в області”.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня депутати фракцій ВО «Свобода», «Фронт Змін» та «УДАР» у Київській обласній раді заявили про недовіру голові обласної ради Олександру КАЧНОМУ.

«30 червня під час проведення 7-ї сесії 6-го скликання голова Київської обласної ради О.КАЧНИЙ вдався до грубих порушень законодавства України, наслідком чого стала зміна порядку денного», - підкреслюється в заяві.

За словами її авторів, це було зроблено з метою не допустити публічного обговорення заяв депутатських фракцій та депутатських запитів фракцій ВО «Свобода», партії «Фронт Змін», Київської обласної організації політичної партії "УДАР» та партії «Сильна Україна», оскільки вони піднімали незручні для влади питання.

«Висловлюючи протест проти брутального порушення депутатських прав, зазначені фракції залишили залу пленарних засідань», - йдеться в заяві.

Проте у сесійній залі продовжились порушення законодавства України, наголосили депутати від опозиції, зазначивши, що члени лічильної комісії Київської облради зафіксували, що станом на 11.50 у сесійній залі відсутній кворум, тобто, ухвалювані рішення – незаконні (замість 75 депутатів, необхідних для ухвалення рішень, присутні лише 72).