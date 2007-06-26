Балозі не подобаються нервові заяви про першу десятку
Глава СП закликає забути про портфелі
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА закликає потенційних учасників мегаблоку демократичних сил вести переговори про ідеологію об’єднання, а не про квоти і посади.
Як повідомляє прес-служба глави держави, В.БАЛОГА переконаний, що об’єднання демократичних сил на позачергових парламентських виборах повинно грунтуватися на цінностях суспільства і держави, а не з мотивів задоволення чиїхось владних чи кар’єрних амбіцій. Тому нині варто вести переговори про чітке визначення ідей, які майбутній мегаблок запропонує виборцям, а не про квоти у виборчому списку чи посади у новообраній Верховній Раді й уряді.
В.БАЛОГА критично висловився щодо позиції окремих політиків, які першим пунктом порядку денного формування нового блоку ставлять «другорядні вимоги щодо кількості списочних місць або чиновницьких портфелів у Кабінеті Міністрів». На його думку, дещо нервові заяви про склад першої десятки списку та лідерство у блоці спотворюють уявлення про справжню мету об’єднання демократичних сил. «Вони йдуть єдиним фронтом на вибори для того, щоб якісно змінити розстановку сил у парламенті, збільшити відсоток демократії у роботі Верховної Ради, очистити її від накипу зради та корупції. Тому завданням номер один зараз має стати визначення чітких цілей і донесення ідей до кожного виборця», - зауважив В.БАЛОГА.
Керівник президентського Секретаріату нагадав, що нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО пропонував широке демократичне об’єднання ще у 2002 році. «Досвід двох виборчих кампаній протестував цю ідею на правильність. Нині вже ніхто не сумнівається в необхідності її втілення», - сказав він.
В.БАЛОГА застеріг лідерів політичних сил, які формують демократичний мегаблок, від вторинності у мотивах і діях. «Зараз потрібно вже діяти з розрахунком на довготривалу перспективу. Час гордих партій-одиначок невпинно відходить у минуле. Новий демократичний блок – це прообраз майбутньої єдиної потужної сили, яка буде переконаним провідником ідей демократії та розвитку країни. Ті партії, які не готові влитися до цієї сили, ймовірно, не можуть і претендувати на місце в мегаблоці. Це об’єктивна вимога, і в її основі лежить аналіз реалій, а не примхи чи здогадки. Такий підхід і має визначати характер дискусій про засади створення мегаблоку», - підкреслив глава Секретаріату Президента України.