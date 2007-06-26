Балозі не подобаються нервові заяви про першу десятку

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА закликає потенційних учасників мегаблоку демократичних сил вести переговори про ідеологію об’єднання, а не про квоти і посади.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.БАЛОГА переконаний, що об’єднання демократичних сил на позачергових парламентських виборах повинно грунтуватися на цінностях суспільства і держави, а не з мотивів задоволення чиїхось владних чи кар’єрних амбіцій. Тому нині варто вести переговори про чітке визначення ідей, які майбутній мегаблок запропонує виборцям, а не про квоти у виборчому списку чи посади у новообраній Верховній Раді й уряді.

В.БАЛОГА критично висловився щодо позиції окремих політиків, які першим пунктом порядку денного формування нового блоку ставлять «другорядні вимоги щодо кількості списочних місць або чиновницьких портфелів у Кабінеті Міністрів». На його думку, дещо нервові заяви про склад першої десятки списку та лідерство у блоці спотворюють уявлення про справжню мету об’єднання демократичних сил. «Вони йдуть єдиним фронтом на вибори для того, щоб якісно змінити розстановку сил у парламенті, збільшити відсоток демократії у роботі Верховної Ради, очистити її від накипу зради та корупції. Тому завданням номер один зараз має стати визначення чітких цілей і донесення ідей до кожного виборця», - зауважив В.БАЛОГА.

Керівник президентського Секретаріату нагадав, що нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО пропонував широке демократичне об’єднання ще у 2002 році. «Досвід двох виборчих кампаній протестував цю ідею на правильність. Нині вже ніхто не сумнівається в необхідності її втілення», - сказав він.

В.БАЛОГА застеріг лідерів політичних сил, які формують демократичний мегаблок, від вторинності у мотивах і діях. «Зараз потрібно вже діяти з розрахунком на довготривалу перспективу. Час гордих партій-одиначок невпинно відходить у минуле. Новий демократичний блок – це прообраз майбутньої єдиної потужної сили, яка буде переконаним провідником ідей демократії та розвитку країни. Ті партії, які не готові влитися до цієї сили, ймовірно, не можуть і претендувати на місце в мегаблоці. Це об’єктивна вимога, і в її основі лежить аналіз реалій, а не примхи чи здогадки. Такий підхід і має визначати характер дискусій про засади створення мегаблоку», - підкреслив глава Секретаріату Президента України.