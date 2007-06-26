Ющенко шукає раціональну відповідь на енергетичний шантаж

Україна наголошує на необхідності формування загальноєвропейської енергетичної політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на десятій щорічній стамбульській конференції «Схід зустрічає Захід: нові кордони енергетичної безпеки».

Президент підкреслив, що сьогодні існує ключова проблема, яка полягає в спробах монополізації експортних і транзитних потоків енергоносіїв.

За його словами, всі неодноразово були свідками, як в той чи інший спосіб енергетичні важелі використовуються як засіб тиску. «Це небажана і дуже небезпечна тенденція. Упевнений, що відповідь має бути раціональною», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що саме тому Україна належить до числа ініціаторів вироблення загальноєвропейської енергетичної політики, що однаковою мірою задовольнить права та інтереси країн, які видобувають і виробляють енергетичні ресурси, країн-транзитерів і країн-споживачів.

«Правила мають бути єдині і справедливі, тоді вони стануть непорушними для всіх сторін цього процесу», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Для України, за його словами, є основоположними принципи відкритості та прозорості енергетичного ринку, і, перед усім, механізму утворення цін. «Прозорі і взаємовигідні відносити між усіма партнерами в енергетичній сфері – це основа майбутньої глобальної системи енергетичної безпеки. Важливим її елементом ми вважаємо Європейську енергетичну хартію, філософію і цілі якої Україна повністю поділяє», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши: «Для того, щоб цей унікальний документ набув чинності, необхідний всього один крок – ратифікація хартії і транзитного протоколу Російською Федерацією».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна повністю підтримує звернення Європейського парламенту до Російської Федерації щодо ратифікації Європейської енергетичної хартії. «Розраховуємо на підтримку цього звернення з боку всіх європейських партнерів», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 25-26 червня Президент України В.ЮЩЕНКО перебуває з робочим візитом у Турецькій Республіці.