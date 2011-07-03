Литвин пропонує скористатися головуванням Польщі у Раді ЄС

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує, що Україна має скористатися головуванням Польщі у Раді Європейського Союзу для того, щоб позитивно завершити переговори з ЄС щодо підписання угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час дебатів на тему «20 років незалежності України очима політиків», що пройшла сьогодні у Польщі.

«Україна повинна сповна скористатися цим гарним шансом», - зауважив В.ЛИТВИН.

За його словами, для нашої держави вкрай важливо перевести переговорний процес у «фінішну частину».

В.ЛИТВИН підкреслив, що фактично з осені в Україні розпочнеться підготовка до наступних парламентських виборів, і важливо, щоб тоді розгорнулася дискусія навколо того, як «краще ввести Україну в європейську сім’ю».

У свою чергу, маршалок Сейму Республіки Польща Гжегож СХЕТИНА наголосив, що Польща підтримує Україну на шляху євроінтеграції.

«Польща хоче, щоб Україні відкрили дорогу до Європи, щоб Україна, як Польща, була в Європі», - сказав Г.СХЕТИНА, додавши, що «це для нас і найбільший виклик».

За його словами, великою перевіркою для обох країн буде те, «як нам вдасться збудувати цю дорогу і пізніше спільно пройти нею».

Г.СХЕТИНА також нагадав, що Україна і Польща мають багато спільних подій в історії. «Обидва наші народи мали дуже трагічну долю», - сказав він.

Г.СХЕТИНА наголосив, що Україна і Польща мають спільне бажання не тільки бути в Європі, але й провести на належному рівні Євро-2012. За його словами, проведення такого чемпіонату стане «символом того, що наша спільність існує»