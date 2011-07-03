Москаль не вірить, що Луценка й Тимошенко посадять

На виборах до парламенту восени наступного року опозиційні сили очолять лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО і голова партії «Народна Самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО.

Таку думку народний депутат від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ висловив в ефірі Радіо «Свобода», коментуючи судові процеси над Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКОМ.

«Ніхто нікого не посадить. А на парламентських виборах опозиційні сили очолять ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКО», – сказав Г.МОСКАЛЬ.

«Вирок буде виписаний за межами суду і в залежності від тої політичної ситуації, яка складеться в Україні на момент винесення рішення, від того, як буде реагувати Захід. Сьогодні вже є і заява Держдепу США, є і заява Європарламенту, і Єврокомісії… Все буде залежати від тої реакції, яка буде сьогодні не тільки в Україні, а й у світової спільноти», – переконаний Г.МОСКАЛЬ.