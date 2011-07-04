Тимошенко: Кличку легше..., а Янукович - не Хей - боїться

У понеділок, 4 липня, о 10:00 Печерський райсуд Києва продовжить розгляд по суті "газової справи" проти Юлії Тимошенко.

"Сьогодні в мене знову судилище", - написала екс-прем’єр у своєму Twitter з цього приводу.

"Кличку легше: боковий.. прямий.. Але янукович - не Хей... Боїться чесного бою-виборів, ховається за кірєєвими", - заявила Тимошенко, написавши прізвище президента з маленької літери.

Перед цим вона привітала Володимира Кличка з перемогою в двобої з Девідом Хеєм: "Вітаю Володимира Кличка з Перемогою! Всі пояси-наші! Хей перед боєм наговорив багато дурниць, а на ділі виглядав як наша ГПУ – порожній, як бубон".

"Українська правда"