Іващенко думає, що йому мстять колишні колеги

Колишній тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО упевнений, що за його кримінальним переслідуванням стоять деякі звільнені ним "впливові" персони Міноборони, до компетенції яких входив контроль над майном відомства.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Коммерсант-Украина" (4 липня).

"Я упевнений, що організація мого кримінального переслідування – справа рук низки "впливових" персон, до видалення яких з Міноборони я доклав чималих, навіть значних зусиль, після того, як у червні 2009-го приступив до тимчасового виконання обов`язків міністра оборони", - сказав В.ІВАЩЕНКО.

При цьому він зазначив, що до сфери "інтересів" цих людей відносилися діяльність ремонтних заводів, готелів, санаторіїв, лісгоспів, радгоспів, розпорядження землями Міноборони, об`єктами нерухомості, надмірним військовим майном, організація закупівель матеріальних ресурсів, харчування військовослужбовців Збройних сил, «інші привабливі, або, як то кажуть, "смачні", питання».

"Природно, що це не залишилося без відповідної реакції згаданих осіб, які з відходом з Міноборони втратили найбільш прибуткову частину свого бізнесу", - додав В.ІВАЩЕНКО.

Він також підкреслив, що для того, щоб прибрати "з міністерства не чистих на руку ділків, які, на жаль, на той момент тримали під особистим контролем майже всі господарсько-економічні питання, довелося подолати сильний опір як з боку цих людей, так і з боку їх друзів і покровителів".

За словами В.ІВАЩЕНКА, з приходом нової влади "ті, з ким я боровся, скористалися як "напрацьованими" особистими зв`язками у Генпрокуратурі, так і кон`юнктурою моменту – проголошеною боротьбою з корупцією у вищих ешелонах влади".

«З Генпрокуратури, СБУ надійшла команда "фас" з потрібною конкретизацією – "розірвати ІВАЩЕНКА!", і маховик фабрикації справи почав набирати свої оберти», - підкреслив колишній керівник Міноборони.