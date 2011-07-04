Мітинг: влада перекладає тягар пенсійної реформи на трудящих

Сьогодні в Донецьку біля будівлі обласної держадміністрації більш як тисяча осіб, які представляють 43 профспілкових організації регіону, провели мітинг проти прийняття закону про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протесту – представники профспілки будівельників, профспілки працівників освіти і науки, працівників охорони здоров`я, працівники культури тощо прийшли до будівлі ОДА з плакатам: «Нет антинародной пенсионной реформе!», «Народ от вас защиты ждет! Реформа очень больно бьет!», «Пенсионная реформа в таком виде не нужна! Лучше б пенсию подняли, наша пенсия – фигня!», «Мы категорически против нереального страхового стажа!», «Нищенские пенсии больше снижать некуда».

Виступаючі на мітингу заявляли, що пенсійна реформа, запропонована урядом, значно погіршує умови пенсійного забезпечення громадян України, знижує розміри пенсій, суперечить Конституції і проводиться на догоду вимогам Міжнародного валютного фонду.

За підсумками акції протесту її учасники прийняли резолюцію, в якій засудили «раптове» внесення 5 липня поточного року законопроекту про реформування системи пенсійного забезпечення на розгляд Верховною Радою.

«Це свідчить про те, що влада вчергове проігнорувала запропоновані профспілками конкретні заходи з наповнення Пенсійного фонду і весь тягар так званої «пенсійної реформи» перекладає тільки на трудящих і пенсіонерів», - заявлено в резолюції.

У документі також сказано, що в ході обговорення законопроекту «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», профспілки «неодноразово заявляли про невчасність і непідготовленість підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років, підвищення на 10 років стажу для призначення мінімальної пенсії, заниження показників середньої заробітної плати для нарахування пенсій, позбавлення працюючих пенсіонерів права на перерахунок пенсій із заробітної плати».

Оцінюючи пенсійну реформу як антинародну, мітингувальники закликали народних депутатів «відхилити проект закону №7455, а в разі його прийняття профспілки залишають за собою право закликати громадян країни дати належну оцінку під час чергових виборів до Верховної Ради України».

«Ми вимагаємо від уряду вжити невідкладних заходів із стабілізації Пенсійного фонду без утиску прав трудящих. Ми звертаємося до Президента України виконати свою роль гаранта Конституції і не допустити звуження прав громадян на пенсійне забезпечення, на практиці підтвердити, що в Україні будується соціальна і правова держава», - підсумовується в резолюції мітингу.