Вовк знову візьметься за Луценка
09:46, 05 липня 2011Політика
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Чергове судове засідання
Сьогодні, 5 липня 2011 року, об 11.00 Печерський районний суд м. Києва під головуванням судді Вовка продовжить підготовче засідання з підготовки розгляду кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка по суті.
Команда захисту Юрія Луценка продовжить відстоювати обрану лінію захисту, повідомляє прес-служба Народної самооборони.
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