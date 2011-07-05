Вовк знову візьметься за Луценка

Чергове судове засідання

Сьогодні, 5 липня 2011 року, об 11.00 Печерський районний суд м. Києва під головуванням судді Вовка продовжить підготовче засідання з підготовки розгляду кримінальної справи проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка по суті. Команда захисту Юрія Луценка продовжить відстоювати обрану лінію захисту, повідомляє прес-служба Народної самооборони.

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