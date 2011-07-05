Нардепів, які ходять на суд у справі Тимошенко, допитує ГПУ

Народний депутат від НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що прокуратура допитує ряд депутатів, які брали участь у засіданні Печерського райсуду Києва з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

Зокрема, за словами А.ЯЦЕНЮКА, прокуратура допитує депутатів від «БЮТ-Батьківщини» Олександра СТЕШЕНКА, Остапа СЕМЕРАКА, Володимира ЛЕМЗУ, Романа ЗАБЗАЛЮКА, Віталія КОРЖА, Євгена ШАГО, Андрія СЕНЧЕНКА.

А.ЯЦЕНЮК виступив з ініціативою, аби до Верховної Ради були запрошені представники Генеральної прокуратури і дали пояснення щодо ситуації.

«Вони мають дати пояснення, чому народних депутатів України зараз викликають до прокуратури для дачі пояснень», - сказав А.ЯЦЕНЮК.