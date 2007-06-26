Мусіяка та Сирота негативно ставляться до намірів Мороза

Кандидат юридичних наук, член Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права Віктор МУСІЯКА та експерт у галузі конституційного права, депутат попередніх скликань і один з авторів Конституції України Михайло СИРОТА негативно ставляться до намірів голови Верховної Ради 5-го скликання Олександра МОРОЗА внести зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Внесення додаткових змін до Конституції у момент наростання політичного протистояння, м’яко кажучи, не потрібне, якщо говорити про збалансований конституційний документ для всього суспільства», - сказав М.СИРОТА. При цьому, за його словами, “якщо говорити про продовження політичної війни, то можна вносити такі законопроекти саме сьогодні, але толку від цього жодного не буде”. М.СИРОТА прогнозує абсолютну безрезультатність розгляду цього питання сьогодні, оскільки, на його переконання, «Конституція потребує широкого компромісу, а не широкого протистояння».

Водночас М.СИРОТА зазначив, що підтримує О.МОРОЗА в тому питанні, що без завершення конституційної реформи, без виправлення помилок, які були внесені в Конституцію в 2004 році, вихід з політичної кризи не можливий.

В.МУСІЯКА також вважає, що конституційну реформу треба звершити, але після того, коли політична криза «знизиться до температури, яка дозволить сказати, що є нормальний законодавчий орган і немає протиріч між політичними силами».

У свою чергу, М.СИРОТА також наголосив, що всі розмови, які стосуються прийняття нової Конституції, особливо через проведення референдуму, є нереальними, і абсолютно шкідливим для українського суспільства. «Чомусь ініціатори таких ініціатив не хочуть подумати над тим, що коли постане питання про прийняття нової Конституції, то питання збалансованості повноважень між окремими гілками влади відійде на другий план, а на перший план вийдуть питання подвійного громадянства, другої державної мови, федеративного устрою держави, тобто питання, які максимально розпорошують суспільство», - сказав він.

На переконання М.СИРОТИ, вирішити ці питання можна лише шляхом максимального компромісу, який би організував політикум з одного і другого табору, які на сьогодні, навпаки, культивують ворожнечу і несприйняття опонентів. У цих умовах, вважає М.СИРОТА, прийняти нову Конституцію практично нереально, навіть у ВР, якщо її склад буде відповідати складу ВР п’ятого скликання.

Він також наголосив, що правової бази для прийняття нової Конституції на референдумі не існує в Україні. «В Україні діє закон про референдум в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, який в багатьох частинах суперечить чинній Конституції. На основі цього закону провести референдум, результати якого легітимізувати неможливо», - сказав він.

За словами М.СИРОТИ, сама чинна Конституція не передбачає механізму прийняття Конституції на референдумі. Він також зазначив, що в жодній демократичній країні світу ще не було такого, щоб якась політична група розробила свій проект Конституції, а потім «продавила» його через референдум.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ повідомив, що Верховна Рада України 27 червня прийме закон про внесення змін до Конституції України.

Законопроект про зміни в Конституцію, розроблений О.МОРОЗОМ, стосується двох проблем: реформи на вищому рівні, нормування відносин між інститутом Президента, парламентом і урядом, а також реформування місцевого самоврядування.

За словами О.МОРОЗА, після ухвалення цих змін до Конституції народні депутати направлять їх на розгляд в Конституційний Суд.