Фюле: Важливо, аби всі політсили були залучені до діалогу Україна-ЄС

Для європейської сторони дуже важливо, аби всі політичні сили в Україні та Євросоюзі були залучені до політичного діалогу Україна-ЄС. Про це заявив Комісар Єврокомісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ під час засідання Парламентського клубу Україна-ЄС у Страсбурзі.

Як повідомила в коментарі УНІАН народний депутат України Ірина ГЕРАЩЕНКО, 5 липня 2011 року у Страсбурзі відбулося чергове засідання Парламентського клубу Україна-ЄС, що є форумом для неформального діалогу між народними депутатами України та європарламентаріями і об’єднує групи друзів України та ЄС у Європейському Парламенті та Верховній Раді України. Учасники Клубу, а це на сьогодні 45 членів Європарламенту та 32 українські депутати, що представляють найбільші парламентські фракції, декларують прагнення прискорити інтеграцію України до ЄС.

У засіданні клубу взяли участь міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та єврокомісар Ш.ФЮЛЕ.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО - одного із ініціаторів зустрічі, під час засідання Ш.ФЮЛЕ відзначив важливість посилення неформального контакту між Європарламентом та Верховною Радою України. Єврокомісар наголосив, що завдяки подібному діалогу в обох парламентах зростатиме розуміння необхідності імплементації угод між Україною та ЄС.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, під час дискусії Ш.ФЮЛЕ сказав, що для європейської сторони дуже важливо, аби всі політичні сили в Україні та Євросоюзі були залучені до політичного діалогу Україна-ЄС. Єврокомісар вірить у збереження позитивної динаміки переговорного процесу з укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що включатиме положення щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. „Успіху переговорного процесу сприятимуть всеохоплюючі реформи в Україні, зокрема, виборча, конституційна та судова. Роль парламенту та конструктивний діалог усіх політичних сил дуже важливий у цьому зв’язку”, - наголосив Ш.ФЮЛЕ.

Він також сказав, що для України важливий антикорупційний досвід GRECO та висновки Венеціанської комісії. За його словами, ЄС уважно слідкує за прийняттям антикорупційного законодавства в Україні. Важливо, щоб система державних закупівель в Україні також відповідала принципам прозорості та протидії корупції.

Також І.ГЕРАЩЕНКО розповіла, що під час дискусії Ш.ФЮЛЕ висловив особливе занепокоєння ситуацією щодо судових процесів проти представників опозиції в Україні. Він наголосив, що судові процедури мають бути прозорими і незаангажованими.

Єврокомісар також відзначив важливу роль парламентського Комітету з питань євроінтеграції у процесі адаптації законодавства України до європейських стандартів. При цьому він наголосив на необхідності посилення роботи комітету у напрямку контролю над відповідністю законів європейським нормам.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, Ш.ФЮЛЕ наголосив на необхідності залучення громадськості до міжпарламентського діалогу, що, на його думку, дасть позитивну динаміку у питанні євроінтеграції. Він також висловився за посилення діалогу між владою і опозицією в Україні.

У свою чергу міністр закордонних справ К.ГРИЩЕНКО заявив, що для виконавчої влади є також важливим діалог із парламентом, оскільки, не зважаючи на різні політичні погляди, тема євроінтеграції є об’єднуючою для суспільства. Він відзначив прогрес України на шляху до європейської інтеграції і висловив переконання, що такий діалог відіграє позитивну роль в різних аспектах євроінтеграції.

Значну частину виступу К.ГРИЩЕНКО присвятив питанню візового режиму, його лібералізації, що є важливим для пересічних українців. Він також підкреслив, що «парламентський клуб - це цікавий дискусійний майданчик, до якого слід дослухатися і виконавчій владі».