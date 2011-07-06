Томенко: ПР готує Януковичу на день народження «своєрідний подарунок»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що голосування народних депутатів від Партії регіонів за прийняття пенсійної реформи стане поганим подарунком до дня народження Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, оскільки призведе до суттєвого зниження його популярності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це М.ТОМЕНКО сказав, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планує опозиція відзначати день народження Президента В.ЯНУКОВИЧА та який подарунок йому готує. Як відомо, В.ЯНУКОВИЧ народився 9 липня 1950 року.

На думку віце-спікера, кращим подарунком Президенту від опозиції було б несхвалення пенсійної та інших антинародних реформ. «Кращим подарунком для В.ЯНУКОВИЧА було б неухвалення антинародних законопроектів, що розглядатимуться у парламенті, передовсім, у четвер», - сказав М.ТОМЕНКО. «Непідтримка антинародної пенсійної реформи, законопроектів, якими скорочуються заклади охорони здоров’я, зменшуються соціальні пільги тощо», - пояснив він.

На переконання віце-спікера, це був би реальний подарунок В.ЯНУКОВИЧУ, оскільки він сприяв би збільшенню популярності Президента України.

«Натомість, як не дивно, Партія регіонів та її союзники, голосуючи за ці законопроекти, передовсім це стосується підвищення пенсійного віку, збільшення трудового стажу, можливість скорочення закладів охорони здоров’я зроблять «своєрідний подарунок» до дня народження Президента, оскільки очевидно, що після ухвалення цих реформ рейтинг його популярності суттєво знизиться», - зауважив М.ТОМЕНКО.